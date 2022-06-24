ЗСУ доведеться відвести військових із Сєвєродонецька - Гайдай

ЗСУ доведеться відводити військових із Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.

Інфраструктура міста вщент знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На жаль, доведеться відводити наших військових із Сєвєродонецька, бо перебувати на розбитих позиціях немає сенсу – зростає кількість загиблих", - наголосив він та додав, що місто росіяни обстрілюють практично кожного дня протягом чотирьох місяців.

Очільник ОВА також зазначив, що зі сторони Золотого та Тошківки в бік Лисичанська просуваються російські окупанти, ДРГ проникали на околиці міста, але були витиснуті. Зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 121-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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