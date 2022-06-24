В ОВА прокоментували інформацію, що ЗСУ начебто увійшли до Херсона

В ОВА прокоментували інформацію, що ЗСУ начебто увійшли до Херсона

В Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що відео, на якому нібито Збройні Сили України входять у Херсон - це фейк.

Радник очільника Херсонської ОВА зауважив, "хотів би сказати, що це так, але, на жаль, поки такого немає", однак запевнив, що це обов'язково станеться.

Про це заявив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"В ЗМІ з’явилось відео, де наші ЗСУ входять у Херсон. Хотів би сказати, що це так, але, на жаль, поки такого немає. Тільки об’єктивна інформація допоможе приймати правильні рішення. Тому не будемо поширювати фейки. Всі ми чекаємо на наші Збройні сили і контрнаступ. Це обов’язково станеться, повірте", - написав він.

У Міноборони також просять не поширювати інформацію про звільнення чи втрату населеного пункту. Такі дані вважаються некоректними. У відомстві закликали читати офіційну інформації від Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, на якому нібито українські захисники заходять у Херсон. На кадрах видно військових, які говорять, що дойшли та Херсона та уже входять в окуповане росіянами місто.

ЗСУ просуваються до Херсона! – військовий експерт Дмитро Снєгирьов

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