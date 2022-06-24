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На Прикарпатті виявили громадянина РФ із санкційного списку РНБО

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На Прикарпатті виявили громадянина РФ із санкційного списку РНБО

Фото: Associated Press

В Івано-Франківській області Міграційнійна служба виявила 46-річного громадянина Росії, який є у санкційному списку РНБО.

Він в’їхав до України наприкінці 2017-го. Отримав посвідку на тимчасове проживання, бо мав шлюб з українкою. У зазначений термін росіянин не покинувкраїну, в мешкав в одному з регіонів  з недійсним паспортом.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

Зазначається, що чоловік є обвинуваченим у вчиненні низки злочинів насильницького та майнового характеру на території Україні. Крім того,  за інформацією правоохоронців, його вважають суб’єктом злочинного впливу.

"Ййого подальше перебування в Україні може мати негативний вплив на публічний порядок і загрожувати інтересам забезпечення національної безпеки України, тим паче в умовах збройної агресії РФ", - йдеться у повідмленні. 

Працівники Міграційної служби з’ясували, що чоловік

На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення. Громадянин РФ наразі перебуває у спеціалізованому закладі для тимчасового перебування іноземців. Працівники Міграційної служби готують позовну вимогу про примусове видворення росіянина з України.

Як повідолялося, російські спецслужби створили бот spektr_robot, за допомогою якого збирають інформацію про українців.

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