Військові РФ збільшили щільність обстрілів на Херсонщині – ОК "Південь"

Військові РФ на Південному напрямку продовжують оборонні дії, намагаються виснажити українські війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами.

Протягом доби збільшено щільність обстрілів майже в 1,5 рази.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на сторінці у Facebook.

Крім того, по позиціях ЗСУ росіяни нанесли чотири авіаційні удари, а проти української авіації застосували керовану ракету "повітря-повітря".

"На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини і Херсонщини російські військові викрадають родичів українських військових, зокрема і дітей. Особисті дані їх знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними Генштабу, російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

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