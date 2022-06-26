Військові РФ збільшили щільність обстрілів на Херсонщині – ОК "Південь"

Військові РФ на Південному напрямку продовжують оборонні дії, намагаються виснажити українські війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами.
Протягом доби збільшено щільність обстрілів майже в 1,5 рази.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на сторінці у Facebook.
Крім того, по позиціях ЗСУ росіяни нанесли чотири авіаційні удари, а проти української авіації застосували керовану ракету "повітря-повітря".
"На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини і Херсонщини російські військові викрадають родичів українських військових, зокрема і дітей. Особисті дані їх знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів", - йдеться у повідомленні.
За останніми даними Генштабу, російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.
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