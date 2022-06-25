У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Російські окупанти завдали обстрілів ракетами з акваторії Чорного моря.

Вранці в суботу, 25 червня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено о 6.15, в місті Миколаєві пролунали вибухи.

Про це повідомили в Telegram-каналі Миколаївської міської ради.

"У місті лунають вибухи. Усі в укриття!" - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією запуски російських ракет було здійснено з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, над ранок в суботу, 25 червня, російські ВПС з території Білорусі здійснили масований ракетний удар по Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

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