25 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: pixabay.com

25 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

25 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

25 червня 2022 року – субота. 122-й день війни Росії проти України. 176-й день року. Яке сьогодні, 25 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

25 червня - День митної служби України. Подія була започаткована президентом України в червні 1992 року. Її мета - привернути увагу українців до важливості цієї професії та вшанувати всіх тих, хто причетний до неї.

А ще 25 червня - Всесвітній день смурфиків. Саме цього дня 1928 року відомий карикатурист П'єр Кюлліфор (псевдонім Пейо) створив маленьних істот з синьою шкірою і назвав їх смурфиками. День вшанування цієї події святкується в найближчу до 25 червня суботу.

Також 25 червня - Міжнародний день амброзії. Щороку припадає на останню суботу червня. Подія була запроваджена Генеральною Асамблеєю ООН 2011 року. Її мета - привернути увагу суспільства до глобальної проблеми, яку спричиняє ця рослина та впровадити рішучі дії для боротьби з нею.

25 червня - Міжнародний день поінформованності про сколіоз. Припадає щороку на останню суботу червня. Ініціаторкою запровадження цієї події стала Асоціація сколіозу Великобританії. Мета її - привернути увагу суспільства до цього серйозного захворювання.

А ще 25 червня - Міжнародний день моряка. Подія з'явилася 2010 року внаслідок підписання відповідної резолюції країнами-членами Міжнародної морської організації (частина ООН).

Також 25 червня - Всесвітній день вітиліго. Подію запровадили 2011 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня помер Майкл Джексон - відома людина, легендарний співак сучастності, який був жертвою цієї хвороби.

25 червня - День кольорового ТБ. Ця технологія з'явилася в США 1951 року та назавжди змінила майбутнє телебачення. Сьогодні кольорове ТБ - повсякденна складова нашого життя.

А ще 25 червня - Міжнародний день сомоподібних. Подія популярна в США та деяких інших країнах світу. Заснували її в Америці 1987 року за ініціативою президента Рейгана.

25 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

25 червня - день пам'яті преподобного Онуфрія Великого / Фото: commons.wikimedia.org

25 червня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Онуфрія Великого. Він жив на самоті в пустелі 60 років. В молодості Онуфрія виховували в Фиваїдському монастирі (Єгипет). Коли він дізнався від ченців про важке життя пустельників, то вирішив перевірити все на собі. В глибині пустелі юнак зустрів пустельника та залишився з ним.

Пам’ятні дати 25 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 25 червня:

1439 рік — Базельський собор оголошує римського папу Євгенія IV єретиком і позбавляє його влади;

1530 рік — зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу викладає основи лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинській мовах;

1580 рік — опублікували "Книгу згоди", в якій були викладені основи лютеранства;

1783 рік — французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомляє на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню;

1857 рік — виходить друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера "Квіти зла";

1863 рік — сьоґун Токуґава Іємоті наказує вигнати з Японії всіх іноземців;

1872 рік — в Німецькій імперії забороняють діяльність Ордена єзуїтів;

1878 рік — починається Берлінський конгрес, що підтверджує незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії;

1939 рік — у Львові відбуваються останні збори Наукового товариства імені Шевченка;

1950 рік — армія Північної Кореї нападає на Південну Корею, починається Корейська війна;

1957 рік — створюють іграшку "літаюча тарілка";

1991 рік — Словенія і Хорватія проголошуютьи незалежність від Югославії;

1991 рік — приймають Закон України "Про митну справу в Україні".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 червня

Які сьогодні іменини: Арсеній, Аркадій, Орест, Євген, Анастасія.

25 червня народилися:

1886 рік — український історик, академік Іван Крип'якевич;

1907 рік — поет і перекладач зі східних мов Тарковський Арсеній Олександрович;

1907 рік — українська драматична акторка Зінаїда Хрукалова;

1922 рік — український письменник Петро Угляренко;

1954 рік — українська художниця Ярослава Король.

Погода на 25 червня

25 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, вдень можливий дощ, який до вечора повинен стихнути. В Одесі мінлива хмарність, вночі сильний дощ, вдень без опадів.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +17 вночі. У Львові +27 вдень та +12 вночі. У Харкові +23 вдень та +14 вночі. В Одесі +24 вдень та +16 вночі.