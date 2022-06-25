Астрологічний прогноз на 25 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день буде сповнений провокацій з боку навколишніх людей та спокус, які приготує доля. Чинити опір і тому, і іншому не лише можна, а й потрібно: щоправда, для цього знадобиться мобілізація всіх моральних і фізичних сил, що є у людини, але результат – внутрішня гармонія – того вартий.

Символ дня: жаба – символ марної мудрості.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливе каміння дня: аурипігмент, хризопраз, корал.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: ймовірним є загострення хронічних захворювань, лікувати які потрібно за вже відомою – розробленою лікарем раніше – схемою. Небажано відвідувати стоматолога – особливо не рекомендується видаляти зуби.

Сни дня: власні сила чи слабкість, які людина відчує уві сні, свідчитимуть про те, що саме ці якості заважають їй досягати успіху наяву: у першому випадку йтиметься про гординю та сваволю, у другому – про злочинно занижену самооцінку.

Афоризм дня: "Заподіювати людям зло зазвичай не так небезпечно, як вчиняти їм занадто багато добра" (Франсуа де Ларошфуко).

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Фаргас – допомагає встановити справедливість.

Магія та містика дня: можна виготовляти захисні та любовні талісмани й амулети.

Табу дня: необхідна обережність у всьому: не гуляти в темний час доби в безлюдних місцях, не носити з собою великі суми грошей.

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