Франція спростувала російський фейк про захоплення самохідних гаубиць Caesar

Російський концерн "Уралвагонзавод" поширив неправдиву інформацію про нібито захоплені окупантами в Україні французькі самохідні артустановки.

У Головному штабі збройних сил Франції спростували фейк, поширений концерном, який входить до державної корпорації "Ростех", про захоплення Росією французьких самохідних артилерійських установок Caesar в Україні.

Про це повідомив у п'ятницю, 24 червня, представник прес-служби французького Головного штабу.

"Ця інформація є хибною. Ми її категорично відкидаємо", - повідомив він російському агентству ТАСС, яке звернулося за коментарем.

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Представник Головного штабу ЗС Франції уточнив, що цю дезінформацію було обговорено з українськими партнерами.

Неправдиве повідомлення з’явилося у коментарях у Telegram-каналі французького політика Режиса Кастельно, які залишив представник російського концерну "Уралвагонзавод", що входить до держкорпорації "Ростех", який заявив, що на підприємстві вивчають захоплену техніку і вона стане в нагоді "в господарстві".

Нагадаємо, українські артилеристи з бригади "Запорізька Січ" добре освоїли та ефективно використовують французькі самохідні артилерійські установки Caesar на полі бою проти російських окупантів.

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