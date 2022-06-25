У Пентагоні прокоментували спроби Росії зірвати постачання зброї до України

У Пентагоні прокоментували спроби Росії зірвати постачання зброї до України

У Міністерстві оборони США заявили, що росіянам не вдається “націлитися” на західну зброю, яка надходить в Україну.

Намагання Росії завадити постачанню західної зброї до України залишаються безуспішними.

Про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США агентству Reuters у п’ятницю, 24 червня.

“Росія намагається, але не може націлитись на західну зброю, яку постачають в Україну, у тому числі системи великої дальності, які, як сподівається Київ, матимуть вирішальне значення на полі бою”, — цитує агентство слова анонімного представника Пентагону.

Також читайте Арестович назвав очікувану дату постачання американської зброї за лендлізом

Нагадаємо, за даними джерел у розвідці США, американська влада не очікує, що нове нещодавно передане українським силам озброєння включно з HIMARS негайно змінить ситуацію на полі бою.

Продовольча криза 2022 - нова зброя Путіна: світовий голод

Читайте також: