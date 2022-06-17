Івана Купала 2022: традиції, ворожіння та обряди

Що відомо про традиції на Івана Купала, ворожіння та обряди - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Наші предки вірили, що в ніч проти Івана Купала можна дізнатися свою долю. А тому дівчата в цей містичний день часто збиралися групками та ворожили. Також існували й інші обряди, пов'язані зі святом Івана Купала. Існувала навіть легенда, що в ніч проти 7 липня до світу людей виходять мавки, лісовики, злі духи та відьми. А щоб захиститися від них потрібно використовувати вогонь та воду.

Івана Купала: ворожіння

Щоб дізнатися про свою долю чи дату весілля дівчата часто ворожили на Івана Купала:

Ворожіння за допомогою подорожника - дівчині потрібно було зірвати листок подорожника, який росте при дорозі, і покласти під подушку в ніч проти 7 липня. Перед тим, як лягати спати, промовлялося: "Попутник-трипутник, ти живеш при дорозі, бачиш як старого, так малого, покажи мені мого судженого". І уві сні можна побачити судженого. Вінок - озером або річкою незаміжні дівчата пускають плисти віночок, чий вінок відпливе якнайдалі - та дівчина першою вийде заміж. Ворожіння на 12 трав - перед сном дівчина збирає лікувальні трави та кладе їх під подушку, не дивлячись. Вранці їх всіх ретельно оглядають, якщо серед них знайдеться 12 чи більше різних трав, отже, вона скоро вийде заміж. Змова на гроші - в скляний посуд потрібно набрати перед сном росу або джерельну воду, а потім кинути всередину монету великого номіналу. Вранці їх виймають та ховають в будинку, щоб в сім'ї водилися гроші. Ворожіння на багатті - якщо немає поблизу водойми, вінки кидають у багаття. Чий віночок догорить першим, та дівчина вийде першою заміж. Як ворожити на бажання за кленовим листочком - загадайте бажання, зірвіть наймання кленовий листок. Якщо на ньому кількість гострих кутів парна - бажання скоро здійсниться.

Основні традиції та обряди на Івана Купала

Головний звичай, який пов'язаний із ніччю проти Івана Купала - розпалювання великого багаття. Раніше на цю подію збиралося все село. Молоді люди співали, хороводили, танцювали. В центрі багаття завжди було колесо, яке встановлювалося на жердині. Воно виступало символом сонця.

Закохані пари стрибали через багаття, взявшись за руки. Якщо все минуло успішно, кохання молодих людей буде міцним. Також існувала традиція на Івана Купала кидати в багаття сорочку хворого. Вірили, що так можна вилікувати практично від будь-якої хвороби.

Також багато обрядів було пов'язано з водою. На Івана Купала було прийнято купатися у річках, озерах та інших водоймах. А ще обов'язково вмивалися росою та ходили босоніж. Молодь обливала одне одного водою з відер.