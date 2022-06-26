26 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: pixabay.com

26 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

26 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

26 червня 2022 року – неділя. 123-й день війни Росії проти України. 177-й день року. Яке сьогодні, 26 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

26 червня - День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Щороку подія припадає на останню неділю червня. Була запроваджена 2008 року указом президента України задля регламентування та захисту діяльності подібних об'єктів.

Також 26 червня - Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Саме цього дня 1987 року набула чинності одна з ключових ініціатив охорони прав та гідності людини - Конвенція проти жорстоких тортур. А подію запровадила Генеральна Асамблея ООН в грудні 1987 року.

А ще 26 червня - День косметолога. Спочатку подія була популярна лише в США, але згодом поширилася в інші країни світу, зокрема і Україну. В перекладі з грецької мови термін "косметологія" означає "мистецтво прикрашати".

26 червня - День народження зубної щітки. Саме цього дня 1780 року англієць Вільям Едіс почав масове випускання зубних щіток. А тому цю дату взяли для проведення дня народження цього важливого для нашої щоденної гігієни предмета. Однак цей нескладний засіб було створено набагато раніше. Перші згадки були знайдені ще в країнах Стародавнього Сходу.

А ще 26 червня - Всесвітній день виробників холоду. Цього дня 1824 року народився британський науковець лорд Кельвін Томсон, який створив шкалу температур. А подію встановив 2018 року Секретаріат міжнародної події в англійському місті Дербішир. Згодом ініціатива була підтримана ЮНІДО.

26 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

26 червня - день пам'яті мучениці Акилини та святого Трифілія / Фото: pixabay.com

26 червня в церковному календарі – день пам'яті мучениці Акилини та святого Трифілія. Мучениця Акилина народилася в фінікійському місті Бібла. Її виховували в благочестивих традиціях християнства, а тому вже в 12 років вона почала переконувати своїх однолітків перейти з язичницької віри в християнську. Дізнався про це один із слуг царського намісника та й доніс на Акилину. Перед намісником дівчинка сказала, що від Христа не відрічеться. За що вона перенесла страшні муки, а згодом померла.

Пам’ятні дати 26 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 26 червня:

1886 рік — французький хімік Анрі Муассан вперше отримує чистий фтор;

1906 рік — стартують перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;

1919 рік — виходить перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз";

1925 рік — прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1945 рік — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписують Статут Організації Об'єднаних Націй;

1960 рік — проголошують незалежність Мадагаскару;

2006 рік — у Кельні відбувається матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія, в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемагає збірна України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 червня

Які сьогодні іменини: Іван, Сава, Килина, Ганна, Антоніна.

26 червня народилися:

1810 рік — український етнограф, історик права, громадський діяч Василь Тарновський (старший);

1918 рік — український письменник і журналіст Василь Бережний;

1927 рік — український художник декоративного мистецтва Нінель Гаркуша;

1987 рік — український музикант Василь Васильців.

Погода на 26 червня

26 червня в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові похмура ніч, але ранок ясний, без опадів. У Харкові небо буде вкрите хмарами весь день, без опадів. В Одесі мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +18 вночі. У Львові +27 вдень та +14 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +26 вдень та +18 вночі.