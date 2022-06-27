27 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: pixabay.com

27 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

27 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

27 червня 2022 року – понеділок. 124-й день війни Росії проти України. 178-й день року. Яке сьогодні, 26 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

27 червня - День народження банкомата. Саме цього дня 1967 року в одному з британських банків було встановлено перший автомат, що видавав готівку. На той час його вартість становила 18 тисяч доларів, що вважалося дуже великою сумою.

А ще 27 червня - День мікро- , малих і середній підприємств. Подія була започаткована за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 2017 року. Головна її мета - підвищити рівень поінформованості громадськості про немалий внесок таких підприємтсв в забезпечення стійкого розвитку держави.

Також 27 червня - Міжнародний день рибальства. Заснували подію на з'їзді з регулювання та розвитку промислової риболовлі в Італії в липні 1984 року.

27 червня - Всесвітній день мікробіома. Рішення створити таку подію прийняли 2018 року, а ініціатором виступила Ірландська організація мікробіома. Головна мета події - підвищити свідомість суспільства щодо яскравого та різноманітного світу мікробів, який нас оточує.

Також 27 червня - День сонцезахисних окулярів. Ця дата була започаткована американською Радою зору (Vision Counsil) для того, щоб підвищити обізнанність людей про необхідність захищати очі від ультрафіолету.

27 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

27 червня - день пам'яті священномученика Миколая Чарнецького та 24-х українських мучеників / Фото: commons.wikimedia.org

27 червня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Миколая Чарнецького та 24-х українських мучеників. Блаженний Миколай народився в Семаківці (нині Городенківський район, Івано-Франківщина) 14 грудня 1884 року. Був відомим діячем Української греко-католицької церкви, єпископом, професором Духовної семінарії у Станиславові (нині Івано-Франківськ), настоятелем монастирів. 11 квітня 1945 року його було заарештовано НКВС та засуджено до 6 років каторги в Сибіру.

Пам’ятні дати 27 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 27 червня:

1663 рік — у Ніжині відбувається козацька рада (так звана "Чорна рада") на якій гетьманом Лівобережної України обрали Івана Брюховецького;

1871 рік — єна стає новою грошовою одиницею Японської імперії;

1929 рік — в нью-йоркських лабораторіях Белла продемонстрували систему передачі повнокольорового телезображення;

1931 рік — у США винахідник Ігор Сікорський отримує патент на винахід першого вертольота;

1932 рік — в Сіамі проголошують конституцію;

1964 рік — у Вашингтоні відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1991 рік — війна в Словенії за незалежність (Югославські війни);

2001 рік — у Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковано (проголошено блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників;

2017 рік — у Києві о 8:16 стається теракт (гине полковник Максим Шаповал, також постраждала жінка, що проходила повз).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 червня

Які сьогодні іменини: Микола, Єгор, Осип, Георгій, Олександр, Володимир, Мефодій.

27 червня народилися:

1833 рік — український композитор, піаніст і педагог Владислав Заремба;

1985 рік — німецький автогонщик, пілот Формули-1 Ніко Росберг.

Погода на 27 червня

27 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі буде триматися хмарна погода, без опадів.

Температура повітря у Києві +30 вдень та +18 вночі. У Львові +29 вдень та +16 вночі. У Харкові +27 вдень та +19 вночі. В Одесі +27 вдень та +20 вночі.