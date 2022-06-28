28 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: pixabay.com

28 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

28 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

28 червня 2022 року – вівторок. 125-й день війни Росії проти України. 179-й день року. Яке сьогодні, 28 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

28 червня - День Конституції України. Визначна подія сталася саме 28 червня 1996 року. І відтоді це - державне свято. Конституція - це основний закон, адже вона займає верховну позицію над усіма іншими законами. Цікавий факт: "батьком" сучасної Конституції України часто вважають Михайла Сироту. Саме він у вирішальну ніч, коли Верховна Рада приймала Конституційний проєкт, зачитував з трибуни всі статті перед початком голосування.

Також 28 червня - Міжнародний день соціального бізнесу. Головна мета цієї події полягає в приверненні уваги представників влади та інших людей до проблем, які все ще залишаються в суспільстві.

А ще 28 червня - Міжнародний день пірсингу. Дату обрали на честь дня народження Джима Уорда, який відкрив перший в світі професійний салон, де можна було зробити пірсинг. Називався він "Рукавичка". Сталося це 1978 року.

28 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

28 червня - день пам'яті святого пророка Амоса / Фото: commons.wikimedia.org

28 червня в церковному календарі – день пам'яті святого пророка Амоса. Народився в місті Текої, що неподалік Вифлеєму. З дитинства хлопчик багато працював, зокрема, випасав худобу, чим заробляв собі на хліб. Бог побачив його смиренність і звелів йти до Ізраїлю, де переконувати людей, які загрузли в гріхах, покаятися і прийняти Господа.

Амос почав пророкувати, що на ізраїльські землі прийдуть асирійці та спустошать їх, а з людей будуть сильно знущатися. Але цього не станеться, якщо ізраїльтяни повернуться до Бога. Та головний жрець Ізраїлю Амасія почав знущатися з пророка, наказувати йому повертатися, звідки прийшов. Одного дня він так сильно побив Амоса, що той помер через два дні від сильних ран. Та слово його залишилося у "Книзі Амоса", яка увійшла до Старого Завіту.

Пам’ятні дати 28 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 28 червня:

1389 рік — проходить битва на Косовому полі;

1569 рік — підписують Люблінську унію, яка об'єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту;

1635 рік — на Карибських островах засновують французьку колонію Гваделупа;

1644 рік — актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше виходить на сцену під псевдонімом Мольєр;

1651 рік — починається битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького і армією Речі Посполитої короля Яна Казимира;

1663 рік — у Ніжині відбувається козацька "Чорна рада", на якій гетьманом Лівобережної України обрирають промосковського Івана Брюховецького;

1778 рік — Монмутський бій під час війни за незалежність Америки;

1812 рік — війська Наполеона вступають до Вільня;

1902 рік — Конгрес США затверджує Закон про будівництво каналу на Панамському перешийку;

1914 рік — у Сараєво вбивають спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стало приводом для початку Першої світової війни;

1917 рік — на засіданні Малої Ради сформували перший український уряд — Генеральний Секретаріат;

1919 рік — підписують Версальський договір;

1934 рік — в США ухвалюють закон Фрейзера-Лемке з метою поліпшення положення фермерів;

1941 рік — створюють перший загін Поліської Січі;

1988 рік — Іван Павло II публікує апостольську конституцію "Pastor Bonus" щодо реорганізації Римської Курії;

1992 рік — "Сигнальщик" стає першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український прапор;

1996 рік — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України приймають Конституцію України;

2012 рік — ООН проголошує Міжнародний День Щастя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 червня

Які сьогодні іменини: Михайло, Єфрем, Григорій, Федір, Семен, Кіра.

28 червня народилися:

1971 рік — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер Ілон Маск;

2002 рік — українська тенісистка Костюк Марта Олегівна.

Погода на 28 червня

28 червня в Києві хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі невелика хмарність, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +16 вночі. У Львові +22 вдень та +14 вночі. У Харкові +26 вдень та +17 вночі. В Одесі +26 вдень та +17 вночі.