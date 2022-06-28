28 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

28 червня 2022 року – вівторок. 125-й день війни Росії проти України. 179-й день року. Яке сьогодні, 28 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
28 червня - День Конституції України. Визначна подія сталася саме 28 червня 1996 року. І відтоді це - державне свято. Конституція - це основний закон, адже вона займає верховну позицію над усіма іншими законами. Цікавий факт: "батьком" сучасної Конституції України часто вважають Михайла Сироту. Саме він у вирішальну ніч, коли Верховна Рада приймала Конституційний проєкт, зачитував з трибуни всі статті перед початком голосування.
Також 28 червня - Міжнародний день соціального бізнесу. Головна мета цієї події полягає в приверненні уваги представників влади та інших людей до проблем, які все ще залишаються в суспільстві.
А ще 28 червня - Міжнародний день пірсингу. Дату обрали на честь дня народження Джима Уорда, який відкрив перший в світі професійний салон, де можна було зробити пірсинг. Називався він "Рукавичка". Сталося це 1978 року.
28 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі
28 червня в церковному календарі – день пам'яті святого пророка Амоса. Народився в місті Текої, що неподалік Вифлеєму. З дитинства хлопчик багато працював, зокрема, випасав худобу, чим заробляв собі на хліб. Бог побачив його смиренність і звелів йти до Ізраїлю, де переконувати людей, які загрузли в гріхах, покаятися і прийняти Господа.
Амос почав пророкувати, що на ізраїльські землі прийдуть асирійці та спустошать їх, а з людей будуть сильно знущатися. Але цього не станеться, якщо ізраїльтяни повернуться до Бога. Та головний жрець Ізраїлю Амасія почав знущатися з пророка, наказувати йому повертатися, звідки прийшов. Одного дня він так сильно побив Амоса, що той помер через два дні від сильних ран. Та слово його залишилося у "Книзі Амоса", яка увійшла до Старого Завіту.
Пам’ятні дати 28 червня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 28 червня:
- 1389 рік — проходить битва на Косовому полі;
- 1569 рік — підписують Люблінську унію, яка об'єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту;
- 1635 рік — на Карибських островах засновують французьку колонію Гваделупа;
- 1644 рік — актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше виходить на сцену під псевдонімом Мольєр;
- 1651 рік — починається битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького і армією Речі Посполитої короля Яна Казимира;
- 1663 рік — у Ніжині відбувається козацька "Чорна рада", на якій гетьманом Лівобережної України обрирають промосковського Івана Брюховецького;
- 1778 рік — Монмутський бій під час війни за незалежність Америки;
- 1812 рік — війська Наполеона вступають до Вільня;
- 1902 рік — Конгрес США затверджує Закон про будівництво каналу на Панамському перешийку;
- 1914 рік — у Сараєво вбивають спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стало приводом для початку Першої світової війни;
- 1917 рік — на засіданні Малої Ради сформували перший український уряд — Генеральний Секретаріат;
- 1919 рік — підписують Версальський договір;
- 1934 рік — в США ухвалюють закон Фрейзера-Лемке з метою поліпшення положення фермерів;
- 1941 рік — створюють перший загін Поліської Січі;
- 1988 рік — Іван Павло II публікує апостольську конституцію "Pastor Bonus" щодо реорганізації Римської Курії;
- 1992 рік — "Сигнальщик" стає першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український прапор;
- 1996 рік — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України приймають Конституцію України;
- 2012 рік — ООН проголошує Міжнародний День Щастя.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 червня
Які сьогодні іменини: Михайло, Єфрем, Григорій, Федір, Семен, Кіра.
28 червня народилися:
- 1971 рік — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер Ілон Маск;
- 2002 рік — українська тенісистка Костюк Марта Олегівна.
Погода на 28 червня
28 червня в Києві хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі невелика хмарність, без опадів.
Температура повітря в Києві +24 вдень та +16 вночі. У Львові +22 вдень та +14 вночі. У Харкові +26 вдень та +17 вночі. В Одесі +26 вдень та +17 вночі.