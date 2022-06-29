29 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: pixabay.com

29 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

29 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

29 червня 2022 року – середа. 126-й день війни Росії проти України. 180-й день року. Яке сьогодні, 29 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

29 червня - Міжнародний день промислового дизайну. Дату обрали на честь створення 29 червня 1957 року Міжнародної організації дизайну, яка була зацікавлена у захисті промислового дизайну та поширенню інформації про цю сферу діяльності. Промисловий дизайн пов'язаний з проєктуванням. Все те, чим люди зараз користуються в побуті, було колись розроблене спеціалістами.

А ще 29 червня - Всесвітній день склеродермії. Мета цього заходу - закликати піклуватися про себе і тих, хто нас оточує. Склеродермія - небезпечне аутоімунне захворювання, яке несе негативні наслідки для організму. Небезпечне воно тим, що часто уражає легені, значно збільшуючи ризик смерті.

Також 29 червня - Міжнародний день тропіків. Головна мета події - звернути увагу на проблеми, які стосуються тропіків та потребують негайного вирішення. Запроваджений день ООН 2016 року.

29 червня - Всесвітній день відмови від домашніх тварин. Створення події було ініційовано французькими організаціями, які спеціалізуються на захисті тварин "Animaux Online" та "Solidarité Refuges". Головна її мета - дізнатися, чому люди часом виганяють своїх домашніх тварин з будинків, особливо в літні дні.

29 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

29 червня - день пам'яті святого Тихона, єпископа Аматунського / Фото: Pexels

29 червня в церковному календарі – день пам'яті святого Тихона, єпископа Аматунського. Православний святий та чудотворець. Народився в місті Амафунт, що на острові Кипр. Виховувався в християнській родині, а тому з дитинства читав багато Святих книг. В юному віці його прийняли до церковного кліру, де він був читцем. Пізніше отримав сан диякона, а згодом став єпископом. Активно насаджував християнство. Помер 425 року.

Пам’ятні дати 29 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 29 червня:

1174 рік — Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава;

1236 рік — хрестоносці захоплюють Кордову;

1575 рік — в ході битви при Наґасіно аркебузири Оди Нобунаґи отримують перемогу над кіннотою роду Такеда;

1579 рік — іспанські війська вчиняють масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт;

1613 рік — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" згорає театр "Глобус";

1644 рік — в битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромлює парламентські війська;

1659 рік — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромлюють московські війська Олексія Трубецького;

1949 рік — у ПАР починає діяти політика апартеїду.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 червня

Які сьогодні іменини: Тихон, Михайло.

29 червня народилися:

1939 рік — український режисер, сценарист, актор Віктор Гресь;

1947 рік — український кінорежисер Михайло Іллєнко.

Погода на 29 червня

29 червня в Києві мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. У Львові ясно, без опадів. У Харкові хмарно, невеликий дощ. В Одесі мінлива хмарність, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +16 вночі. У Львові +24 вдень та +14 вночі. У Харкові +25 вдень та +17 вночі. В Одесі +26 вдень та +18 вночі.