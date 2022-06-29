Астрологічний прогноз на 29 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогоднішній день закладає підґрунтя для всього наступного місячного циклу – від того, як він мине, залежить успіх – чи неуспіх – найближчого часу. Можна – і потрібно – будувати плани на майбутнє, і що сміливішими вони будуть, то краще – більшість із них неодмінно здійсняться.

День символ: третє око.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: алмаз, діамант.

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови, мозок.

Хвороби дня: велика ймовірність інфекційних захворювань, тому бажано уникати місць, де їх можна підхопити: спортзалів, басейнів, закладів культури, й особливо театрів. Необхідно також відмовитися від хірургічного втручання та відвідування стоматолога.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть важливої інформації, тому можна не звертати на них уваги.

Афоризм дня: "Випадковостей не існує – все в цьому світі або випробування, або покарання, або нагорода, або віщування" (Вольтер).

Геометрична фігура дня: асиметрія.

Ангел-охоронець дня: Вадал – дарує сили для протистояння злу.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення і пристріт, робити захисні амулети й талісмани.

Табу дня: не можна не лише планувати, але й обмірковувати лихі наміри – вони призведуть до неприжмностей, насамперед, для того, від кого виходять.

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