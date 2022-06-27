Зодіакальний гороскоп на червень 2022 року для всіх 12 знаків

Що чекає на всі 12 знаків зодіаку в середині літа.

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам зодіаку у липні цього року, розповідає астропсихолог Валентина Віттрок.

Липень мине під знаком сім'ї, родичів та роду загалом: Сонце, яке більшу частину місяця перебуватиме у знаку Рака, висвітить та активізує саме цю сферу життя. Глобальні плани необхідно встигнути втілити в життя до 28 липня – після цього Юпітер увійде до ретроградної петлі, що ускладнить будь-які важливі починання – як професійні, так і особисті.

Про те, що чекає у цей час представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Місяць мине під знаком численних контактів, коротких поїздок та перспективних знайомств із людьми, які прийшли в життя представників знаку всерйоз та надовго – на них треба звернути пильну увагу. Проблем із фінансами не передбачається, але це не означає, що ними можна розпоряджатися нерозсудиво – неабияка частка економії не завадить.

Телець (21.04 – 21.05)

Внутрішня напруженість, яку викличе Марс, що зайшов на знак, виявиться в підвищеній дратівливості і конфліктності, наслідком яких можуть стати ускладнення у візаєминах з оточенням, особливо близькими людьми. Велика ймовірність отримання цінних подарунків та прибутку, причому, що важливо, виплати здійснюватимуться у валюті.

Близнята (22.05 – 21.06)

Шарм і чарівність, які подарують зірки представникам знака, зроблять їх надзвичайно привабливими в очах протилежної статі – варто скористатися цією обставиною, щоб привернути увагу людини, якій вони давно симпатизують без взаємності. У другій половині місяця необхідно бути уважними до інформації, що надходить.

Рак (22.06 – 22.07)

Добре заробити зможуть передусім ті представники знака, чия професія пов'язана з умінням красномовно висловлюватись або яскраво та образно викладати свої думки. Симпатія з боку оточення – часом зовсім незнайомих людей – дозволить не тільки відчути моральний комфорт (так приємно, коли тебе всі люблять), а й вирішити масу важливих проблем.

Лев (23.07 – 21.08)

Про відпустку представникам знака зі зрозумілих причин залишиться тільки мріяти, але це не означає, що потрібно зовсім відмовитися від відпочинку, інакше можна отримати занепад сил – для нього найбільш сприятливими є дві перші декади місяця. Особливо успішними обіцяють стати проекти, над якими представники знаку працюватимуть із закордонними партнерами.

Діва (22.08 – 23.09)

Велика ймовірність далеких поїздок – як у професійних, так і в особистих цілях, здебільшого вони минуть успішно. Прагматизм і раціональність, властиві представникам знака, часто заважають їм у взаєминах із близькими – так, зараз вони можуть не помітити ніжних почуттів, які відчуває до них хтось із оточення.

Терези (24.09 – 23.10)

На стрімке просування кар'єрними сходами зможуть розраховувати лише ті, хто не посоромиться продемонструвати начальству свої визначні професійні здібності – зараз не найкращий час для того, щоб бути скромними. Велика ймовірність вигідних та довгоочікуваних пропозицій – від нової престижної роботи до руки та серця.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Відпочинку зірки рекомендують присвятити першу половину липня — в цей час успішними будуть поїздки, можна чекати багато подарунків та приємних сюрпризів як від близьких людей, так і зірок. У другій половині місяця на перший план вийде професійна діяльність, сили для якої дасть особисте життя – точніше, почуття до людини, яка зараз знаходиться далеко.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Зірки забезпечать підтримку у всіх сферах діяльності, проте розраховувати тільки на манну небесну не варто: досягнуть успіху ті, хто докладе серйозних зусиль для досягнення своєї мети. Багато професійних питань доведеться вирішувати в авральному режимі, тому важливо весь час бути напоготові. Романтичні почуття дозволять проявити себе у творчості.

Козjріг (22.12 – 20.01)

Успішними виявляться будь-які публічні виступи – як у благодійних концертах, і у професійних презентаціях: аудиторія ловитиме кожне їхнє слово. Взаємини з давнім партнером переростуть із дружніх стосунків у романтичні – саме в такому разі вони трансформуються у міцний та надійний шлюбний союз.

Водолій (21.01 – 18.02)

Головною турботою місяця стане власний будинок: можливо, доведеться розпочати відновлення свого житла, ремонт або просто наведення в ньому ладу, який, втім, затягнеться на довгий час. У професійному плані нічого не вдасться досягти поодинці – на успіх можуть розраховувати лише ті, хто зможе знайти підтримку колегам.

Риби (19.02 – 20.03)

Місяць сприятливий для відпочинку, особливо якщо він буде пов'язаний із поїздками – як ближніми, так і далекими. Велика ймовірність, що саме в такій подорожі представники знаку зможуть зустріти людину, яку захочуть назвати своєю другою половинкою. Гарний – майже книжковий чи кіношний – роман переросте у довготривалі та щасливі стосунки.

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