На Миколаївщині ворожий безпілотник "звільнений від виконання завдань"

На Миколаївщині ворожий безпілотник "звільнений від виконання завдань"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 28.06.2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.

Противник в операційній зоні продовжує ведення бойових дій на тих самих позиціях і в звичній тактиці підступних далекобійних чи авіаційних обстрілів не тільки наших підрозділів, а й мирних або вивільнених населених пунктів.

Важкою стволовою артилерією противника тричі обстріляно Криворізький район та двічі Миколаїв. Якщо на Криворіжжі критичних руйнувань та втрат немає, то внаслідок обстрілу Миколаєва, на північній околиці зруйновано житловий будинок та зерновий склад. Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідовано. Одна особа отримала легкі осколкові поранення.

На Миколаївщині ворожий безпілотник-розвідник «Орлан-10» українським підрозділом традиційно «звільнений від виконання завдань за призначенням».

Парою ударних гелікоптерів Ка-52 противника було атаковано околиці Олександрівки на Херсонщині. Втрат немає.

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Нагадаємо, російські окупанти 28 червня шістьома ракетами обстріляли Дніпропетровську область. Три ракети збила ППО, інші - влучили у залізничну інфраструктуру, промислове підприємство та СТО.

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