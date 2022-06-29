Канада анонсувала нові санкції проти РФ: проти чого спрямовані обмеження

Канада анонсувала нові санкції проти РФ: проти чого спрямовані обмеження

Канада оголосить про запровадження санкцій проти російських пропагандистських ресурсів, які намагаються виправдати війну в Україні.

Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади, - пише Укрінформ.

“Прем’єр-міністр оголосив про намір Канади запровадити санкції проти підтримуваних державою дезінформаційних та пропагандистських ресурсів, контрольованих російськими посадовцями. Мета цього - протистояти кремлівській дезінформації, яку він використовує для намагання виправдати свою неспровоковану війну в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Канада рішуче налаштована підтримувати уряд та народ України у їх боротьбі за мирне, успішне та демократичне майбутнє”.

“Ми й надалі стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, яка намагається захиститися від російської агресії”, - наголосили у офісі глави канадського уряду.

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Раніше Канада заявила про суттєве розширення обмежувальних заходів проти Росії та Білорусі, заборонивши експорт до обох країн чутливих технологій та припинивши товарообмін предметами розкоші. Під канадські санкції потрапили також 15 українських колаборантів і 65 фізичних та юридичних осіб з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що на саміті "Великої сімки" домовилися посилювати тиск на РФ. А Володимиру Зеленському пообіцяли нове озброєння для України.

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