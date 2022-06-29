Канада надасть Україні пільговий кредит на $150 мільйонів: деталі

Канада надасть Україні пільговий кредит на $150 мільйонів: деталі

Канада надасть Україні пільговий кредит у 200 мільйонів канадських доларів (близько $150 мільйонів - ред.) для підтримки негайних потреб у державних видатках.

По це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.

“Канада надасть українському уряду 200 млн дол., аби підтримати його негайну потребу у ліквідності”, - сказав Трюдо.

Канада також інвестує понад 150 млн дол. (близько 115 млн дол. США) у кілька проєктів з підтримки миру й безпеки, а також надання гуманітарної допомоги в Україні.

“Йдеться в тому числі про сільськогосподарські рішення, наприклад, місткості для зберігання зерна”, - зазначив прем’єр.

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Канада підтримує рішення ЄС стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

“Ми рішуче налаштовані продовжувати підтримувати Україну, яка хоробро боронить свою територіальну цілісність та суверенітет”, - підкреслив Трюдо.

Загалом від початку російського вторгнення, Канада надала Україні 1,6 млрд дол. кредитів та 1,3 млрд дол. прямої допомоги, в тому числі 320 млн дол. гуманітарної підтримки.

Раніше Канада заявила про суттєве розширення обмежувальних заходів проти Росії та Білорусі, заборонивши експорт до обох країн чутливих технологій та припинивши товарообмін предметами розкоші. Під канадські санкції потрапили також 15 українських колаборантів і 65 фізичних та юридичних осіб з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що на саміті "Великої сімки" домовилися посилювати тиск на РФ. А Володимиру Зеленському пообіцяли нове озброєння для України.

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