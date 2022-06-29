У Луцьку у рейсовому автобусі, що їхав до Варшави, знайшли чеку від гранати

У рейсовому автобусі «Київ – Варшава» знайшли чеку від гранати.

Про це інформує ІА «Волинські новини».

Пасажирів з автобусу висадили, місце події оглядали правоохоронці.

Інцидент трапився на луцькій автостанції №1. Один з пасажирів помітив дивний предмет, на місце події викликали поліцію. Як з’ясувалося, цим предметом була чека від гранати.

Згідно з попередньою інформацією, пасажир, який міг залишити предмет, вийшов з автобусу, не доїхавши до Луцька. Поліція опитала близько 40 пасажирів, рейс затримався. Потім людей запустили назад до автобуса.

Нагадаємо, на Волині суворо заборонили відвідувати ліси біля кордону з Білоруссю.

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