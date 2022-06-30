30 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: pixabay.com

30 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

30 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

30 червня 2022 року – четвер. 127-й день війни Росії проти України. 181-й день року. Яке сьогодні, 30 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

30 червня - Всесвітній день соціальних мереж. Подія була запроваджена 2010 року за ініціативою однієї з американських медіа-компаній. Адже сьогодні онлайн-платформи стали особливим місцем, де люди можуть ділитися своїми думками, ідеями, інформацією та спілкуватися з іншими людьми.

А ще 30 червня - Міжнародний день астероїда. Дату ухвалила Генеральна асамблея ООН у відповідь на звернення Асоціації дослідників космосу. Головна мета події - привернути увагу до астероїдів, адже вони постійно несуть загрозу людству.

Також 30 червня - Міжнародний день парламентаризму. Був затверджений резолюцією Генеральної асамблеї ООН з метою підвищення грамотності людей в питаннях роботи вищого законодавчого органу, його можливостей і завдань.

30 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

30 червня - день пам'яті мученників Мануїла, Савела та Ізмаїла / Фото: commons.wikimedia.org

30 червня в церковному календарі – день пам'яті мученників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Вони були братами, походили із знатної родини. Мати їхня була християнкою, а тому синій також виховувала в своїй вірі. В зрілому віці Мануїла, Савела та Ізмаїла зарахували у військо гиренського царя Адамундара. Коли вони прийшли до імператора Юліана для мирних переговорів, їх запросили до язичницького свята, але вони відмовилися. Це дуже розлютило імператора Юліана. Після цього брати піддали катуванням.А пізніше їх обезголовили.

Пам’ятні дати 30 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 30 червня:

1792 рік — до Парижа з "Бойовою піснею Рейнської армії" Руже де Ліля вступає марсельський добровольчий батальйон;

1798 рік — Наполеон прибуває зі своєю армією до Єгипетського еялету під час свого Єгипетського походу;

1810 рік — Королівство Голландія включають до складу Французької імперії;

1876 рік — Князівство Сербія та Князівство Чорногорія оголошують війну Османській імперії;

1894 рік — відкривають найзнаменитіший лондонський міст — Тавер-бридж;

1894 рік — Чосон оголошує незалежність від Китаю;

1910 рік — закінчують укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою;

1913 рік — починається Друга балканська війна;

1934 рік — "ніч довгих ножів", коли лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищує небажаних друзів і ненависних ворогів-соратників;

1940 рік — за наказом Герінга розпочинається повітряна блокада Великої Британії;

1941 рік— Українські Національні збори у Львові проголошують Акт відновлення Української Держави й створюють Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька;

1947 рік — у Мюнхені відновлює роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова;

1948 рік — Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з "Bell Laboratories" оголошує про створення транзистора;

1988 рік — за непокору церковній реформі папа Іван Павло II відлучає від церкви французького архієпископа Лефебра;

1991 рік — у Сімферополі закінчується перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій був сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;

1992 рік — приймають закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим;

2013 рік — починається антиміліцейський протест у селищі Врадіївка.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 червня

Які сьогодні іменини: Йосип, Ізмаїл, Максим, Кирило, Клим, Савелій, Микита, Еммануїл, Пелагея.

30 червня народилися:

1907 рік — український політичний і державний діяч, військовик Роман Шухевич (Тарас Чупринка);

1914 рік — український вчений механік Володимир Челомей;

1966 рік — чемпіон світу з боксу у 1986—90, наймолодший серед професіоналів-важковаговиків Майк Тайсон.

Погода на 30 червня

30 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів. У Львові можливі грозові дощі, похмуро. У Харкові мінлива хмарність, вдень невеликий дощ. В Одесі невелика хмарність, без опадів.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +16 вночі. У Львові 24 вдень та +14 вночі. У Харкові +26 вдень та +17 вночі. В Одесі +26 вдень та +17 вночі.