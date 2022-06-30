Астрологічний прогноз на 30 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для започаткування нових справ, запланованих напередодні. Особливої працездатності вдасться досягнути у другій половині дня, тому початок реалізації найважливіших проєктів необхідно приурочити саме до цього часу.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для помірковано активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: каштановий, коричневий.

Щасливі камені дня: жадеїт, халцедон, переливчастий агат.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі і мають легкий перебіг. Велика ймовірність проблем із зубами, які в жодному разі не можна занедбати: відвідування стоматолога – річ не з найприємніших, але відмовлятися від неї не можна.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, однак нехтувати ними не варто – вони можуть містити підказку щодо важливих життєвих обставин.

Афоризм дня: "Я не знаю інших ознак вищості однієї людини над іншою, окрім доброти" (Людвіг ван Бетховен).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Альвасар – допомагає протистояти різного роду злу.

Магія та містика дня: можна позбавлятися пороблення та пристріту – спрямовані на це обряди будуть максимально ефективними.

Табу дня: сьогодні – як ніколи! – важливо пам'ятати про те, що на будь-яку силу можна знайти іншу силу: під забороною перебуває агресивна поведінка – її наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

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