Стало відомо, скільки українських очільників міст перебувають у ворожому полоні

Стало відомо, скільки українських очільників міст перебувають у ворожому полоні

Ворог продовжує тиснути на представників місцевого самоврядування, погрожуючи їм та членам їхніх сімей, викрадає мерів та інших керівників місцевої влади з метою примусити до співпраці.

Про це інформує Асоціація міст України.

Загалом за час війни окупанти викрали 55 посадовців, з яких 30 - мери.

Вже звільнено 26 мерів та 23 місцевих посадовці.

Сьогодні у російському полоні залишаються 4 мери та інші представники місцевого самоврядування.

Фото: auc.org.ua

Викрадення керівників та представників місцевої влади - це злочин російського агресора проти цивільного населення України. Адже мер є головною посадовою особою територіальної громади, саме він організовує забезпечення людей мінімально необхідним, здійснює керівництво всіма комунальними службами та діяльністю критичної інфраструктури.

Під час війни, яка триває в Україні, роль мера в недопущенні гуманітарної катастрофи громад є визначальною.

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Нагадаємо, російські окупанти переслідують працівників Запорізької АЕС. Вони викрадають людей просто з їхніх робочих місць на АЕС та кидають їх до підвалів.

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