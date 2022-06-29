Стало відомо, скільки українських очільників міст перебувають у ворожому полоні

Ворог продовжує тиснути на представників місцевого самоврядування, погрожуючи їм та членам їхніх сімей, викрадає мерів та інших керівників місцевої влади з метою примусити до співпраці.
Про це інформує Асоціація міст України.
Загалом за час війни окупанти викрали 55 посадовців, з яких 30 - мери.
Вже звільнено 26 мерів та 23 місцевих посадовці.
Сьогодні у російському полоні залишаються 4 мери та інші представники місцевого самоврядування.
Викрадення керівників та представників місцевої влади - це злочин російського агресора проти цивільного населення України. Адже мер є головною посадовою особою територіальної громади, саме він організовує забезпечення людей мінімально необхідним, здійснює керівництво всіма комунальними службами та діяльністю критичної інфраструктури.
Під час війни, яка триває в Україні, роль мера в недопущенні гуманітарної катастрофи громад є визначальною.
Нагадаємо, російські окупанти переслідують працівників Запорізької АЕС. Вони викрадають людей просто з їхніх робочих місць на АЕС та кидають їх до підвалів.
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