Забирають з роботи та кидають до підвалів: мер Енергодара про знущання окупантів над працівниками АЕС

Забирають з роботи та кидають до підвалів: мер Енергодара про знущання окупантів над працівниками АЕС

Російські окупанти переслідують працівників Запорізької АЕС.

Вони викрадають людей просто з їхніх робочих місць на АЕС та кидають їх до підвалів.

Про це мер Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов розповів проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов’я".

Він наголосив, що працівників атомної станції викрадають просто з їхніх робочих місць. Через це з Енергодару виїжджають люди.

"Таких вже не один десяток працівників. Тобто люди лишаються в місті, щоб не було ніяких ядерних негараздів, безпечно експлуатували атомну станцію, під моральним та фізичним тиском. Партизанів мало залишається, навіть молодь виїжджає з міста. Хто буде експлуатувати атомну стацію, взагалі незрозуміло", – розповів Орлов.

Нагадаємо, у захопленому Енергодарі партизани ліквідували двох окупантів.

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