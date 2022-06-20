Співробітника "Південноукраїнської АЕС" підозрюють у підтримці Росії

Працівник атомної станції розповсюджував у соцмережах пропагандистські матеріали на підтримку російської агресії проти України.

У Миколаївській області працівника "Південноукраїнської АЕС" підозрюють у підтримці збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Южноукраїнський міський суд Миколаївської області.

"Мешканець міста Южноукраїнськ, який працює на ВП "Південноукраїнська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом", підозрюється у вчиненні протиправних дії, направлених на виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України. При цьому він використовував соціальну мережу "Одноклассники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що слідчим суддею Южноукраїнського міського суду задоволено клопотання про проведення обшуку з метою виявлення та вилучення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (частина 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України).

Санкція цієї статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, з’явилося відео моменту, коли російська ракета 5 червня критично низько пролітала над "Південноукраїнською АЕС".

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