Южноукраїнську АЕС перейменували - мовний омбудсмен

Мовний омбудсмен звернувся до керівництва "НАЕК "Енергоатом".

Южноукраїнську АЕС, яка розташована поблизу міста Южноукраїнськ Миколаївської області, перейменували. Відтепер станція матиме назву Південноукраїнська АЕС.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у Facebook.

"На один російськомовний покруч менше! Після мого звернення наша АЕС нарешті стала Південноукраїнською", - написав він.

Нагадаємо, Росія запустила ракети над Южноукраїнською АЕС.

Читайте також: