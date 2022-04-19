АЕС України отримали допомогу від американської Westinghouse

Westinghouse передала на АЕС партію гуманітарної допомоги.
Атомні станції України отримали допомогу від американської компанії Westinghouse, яка є партнером та постачальником палива для низки українських АЕС.
Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".
Westinghouse передала на АЕС партію гуманітарної допомоги, зокрема засоби безпеки та зв’язку, радіаційного захисту і контролю.
"Це обладнання є вкрай важливим, адже воно посилить системи аварійної готовності та реагування Енергоатома, а також захист українських АЕС від російської загрози", - йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" наголосили, що від початку війни Росії проти України позиція компанії Westinghouse чітка та однозначна: жорстке засудження дій РФ і допомога атомним електростанціям України задля загальної протидії російській агресії.
Нагадаємо, на Запорізьку АЕС прибула ще одна бригада з "Росатома".
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