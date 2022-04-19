АЭС Украины получили помощь от американской Westinghouse

Westinghouse передала АЭС партию гуманитарной помощи.

Атомные станции Украины получили помощь от американской компании Westinghouse, являющейся партнером и поставщиком топлива для ряда украинских АЭС.

Об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Westinghouse передала на АЭС партию гуманитарной помощи, в том числе средства безопасности и связи, радиационную защиту и контроль.

"Это оборудование крайне важно, ведь оно усилит системы аварийной готовности и реагирования Энергоатома, а также защиту украинских АЭС от российской угрозы", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что с начала войны России против Украины позиция компании Westinghouse четкая и однозначная: жесткое осуждение действий РФ и помощь атомным электростанциям Украины для общего противодействия российской агрессии.

Напомним, в Запорожскую АЭС прибыла еще одна бригада из "Росатома".

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