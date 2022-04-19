Фенербахче - Шахтар: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

Дивіться третю товариську зустріч "гірників" на підтримку України.

У вівторок, 19 квітня, донецький "Шахтар" проведе черговий благодійний матч свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими загарбниками.

Суперником команди Роберто Де Дзербі буде турецький "Фенербахче". Зустріч відбудеться в Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу"

Цей поєдинок стане третім в серії благодійних поєдинків "гірників" з європейськими клубами на підтримку України. Раніше донецька команда поступилася грецькому "Олімпіакосу" - тоді на потреби українців зібрали 102 тисячі євро, а також обіграла польську "Лехію" завдяки голу 12-річного фаната з Маріуполя

Дивіться матч "Фенербахче" - "Шахтар" в прямому ефірі на нашому сайті. Початок гри - о 17:00 за київським часом.

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