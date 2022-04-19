Через війну ВВП України впаде на 35%: прогноз від МВФ

Через війну ВВП України впаде на 35%: прогноз від МВФ

Очікується, що українська економіка 2022 року впаде на 35%, хоча точні виміри її збитків отримати неможливо.

І навіть якщо війна в Україні невдовзі закінчиться, загибель людей, знищення фізичного капіталу та втеча громадян серйозно перешкоджатимуть економічній діяльності на багато років уперед.

Про це йдеться в оновленому Світовому економічному огляді Міжнародного валютного фонду.

"Для України всі прогнози на 2022-2027 роки, крім реального ВВП, опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП прогнозується до 2022 року", – наголошується в документі.

В МВФ уточнили, що падіння на 35% загалом відповідає даним, представленим у виданому 2021 року дослідженні "Макроекономічні витрати конфлікту" про найсерйозніш конфлікти. За даними дослідження, через 10 років після початку конфлікту ВВП на душу населення все одно залишається приблизно на 28% нижчим через падіння особистого споживання майже на 25%.

Війна також пов'язана з різким спадом офіційної торгівлі: експорт, за оцінками, падає на 58%, а імпорт – на 34% через 10 років після початку конфлікту.

Загалом через повномасштабне вторгнення Росії до України МВФ знизив прогноз зростання ВВП у світі 2022 року від 4,2% до 3,6%, а наступного – від 3,8% до 3,6%.

Окрім того, Фонд збільшив очікування інфляції у світі: у розвинених країнах 2022 року – від 3,9% до 5,7%, у країнах, що розвиваються, – від 5,9% до 8,7%.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів переговори з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою про забезпечення фінансової стійкості України та підготовку відбудови держави після війни.

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