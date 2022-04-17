Світові загрожує голод, якщо Росія не розблокує порти України – ООН

ООН попереджає, що блокування Росією українських портів у Чорному морі призведе до серйозної продовольчої кризи у світі.

Блокада російськими окупантами українських портів на Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності.

Про це пише New York Times.

Українські сховища переповнені зерном, яке за звичайний рік допомагає прогодувати 400 мільйонів людей у ​​всьому світі. Але ланцюжок поставок був порушений війною, порти не можуть нормально працювати в центрі зони бойових дій.

Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі розповів, що глобальні постачання продовольства опинилися під загрозою, оскільки заблоковані українські порти Одеса, Чорноморськ і Миколаїв.

Бізлі повідомив, що говорив телефоном і письмово викладав свої побоювання, але Кремль не відповів на жодне з них.

"Ми не досягли жодного прогресу. Ось тут має вступити міжнародне співтовариство і прийняти дуже серйозні рішення щодо захисту портів у гуманітарних цілях і відкриття портів для всього світу. Тому що весь світ заплатить ціну, якщо ми не відкриємо порти", — сказав директор Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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За його словами, близько 45 мільйонів людей у 38 країнах опинилися на порозі голоду через війни, посуху і пандемію Covid-19. Вплив війни в Україні на ціни на продовольство, паливо та транспортні витрати, схоже, призведе до збільшення цієї кількості та обмежить можливості ООН допомогти їм.

Представник ООН попередив, що на світовому продовольчому ринку спостерігається дефіцит і подальше різке зростання цін на продукти харчування означало б катастрофу для бідних країн.

Девід Бізлі пояснив, що українські фермери все ще можуть зібрати врожай, який допоможе нагодувати голодуючих у світі. Але для цього необхідно, що війна припинилася негайно і південні порти та чорноморські морські шляхи були відкритими.

Також Бізлі закликав надати доступ доставки їжі близько 1 мільйону українців, які перебувають у пастці в окупованих регіонах, відрізаних російськими військами.

Він навів слова українців: "У нас є їжа, у нас є гроші, дайте нам доступ (до людей на окупованих територіях. — Ред.).

Раніше ООН попередила, що до 1,7 млрд людей у 107 економіках світу відчують кризу внаслідок війни в Україні.

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