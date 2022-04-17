Втрати України у війні у 10 разів менші за російські – Арестович

Втрати України у війні у 10 разів менші за російські – Арестович

Арестович спростував озвучену російською стороною дезінформацію, що начебто втрати України вже перевищили 20 тис. загиблих військових.

Втрати українські армії у війні з Росією приблизно у 10 разів менші, ніж в окупантів.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Арестович спростував озвучену російською стороною дезінформацію, що начебто втрати України вже перевищили 20 тис. загиблих військових.

"Ми точно знаємо наші втрати до однієї людини. Ми їх скажемо потім. Наразі президент озвучив приблизну цифру. Вона набагато менша від російських втрат. Приблизно у 8 – 10 разів менше", – сказав радник голови ОП.

За словами Арестовича, росіяни вбили велику кількість цивільних українців, проте поки встановити точну цифру неможливо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих та поранених військовослужбовців ЗСУ від початку повномасштабної війни. За словами президента, на війні з Росією загинули 2 500 – 3 000 українських військових.

Раніше Олексій Арестович розповів, що Росія відправляє на війну техніку 1960-х років, яка є музейним експонатом.

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