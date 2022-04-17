Потери Украины в войне в 10 раз меньше российских – Арестович

Потери Украины в войне в 10 раз меньше российских – Арестович

Арестович опроверг озвученную российской стороной дезинформацию, что якобы потери Украины уже превысили 20 тыс. погибших военных.

Потери украинской армии в войне с Россией примерно в 10 раз меньше, чем у оккупантов.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Арестович опроверг озвученную российской стороной дезинформацию, что якобы потери Украины уже превысили 20 тыс. погибших военных.

"Мы точно знаем наши потери к одному человеку. Мы их скажем потом. Сейчас президент озвучил приблизительную цифру. Она намного меньше российских потерь. Приблизительно в 8 – 10 раз меньше", – сказал советник главы ОП.

По словам Арестовича, россияне убили огромное количество гражданских украинцев, однако пока установить точную цифру невозможно.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал примерное число погибших и раненых военнослужащих ВСУ с начала полномасштабной войны. По словам президента, на войне с Россией погибли 2500 – 3000 украинских военных.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что Россия отправляет на войну технику 1960-х годов, которая является музейным экспонатом.

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