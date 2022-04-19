Из-за войны ВВП Украины упадет на 35%: прогноз от МВФ

Ожидается, что украинская экономика в 2022 году упадет на 35%, хотя точные измерения ее ущерба получить невозможно.

И даже если война в Украине скоро закончится, гибель людей, уничтожение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед.

Об этом говорится в обновленном Мировом экономическом обзоре Международного валютного фонда.

"Для Украины все прогнозы на 2022-2027 годы, кроме реального ВВП, опущены из-за чрезвычайно высокой степени неопределенности. Реальный ВВП прогнозируется до 2022 года", – отмечается в документе.

В МВФ уточнили, что падение на 35% в целом соответствует данным, представленным в изданном в 2021 году исследовании "Макроэкономические расходы конфликта" о самых серьезных конфликтах. По данным исследования, через 10 лет после начала конфликта ВВП на душу населения все равно остается примерно на 28% ниже из-за падения личного потребления почти на 25%.

Война также связана с резким спадом официальной торговли: экспорт, по оценкам, падает на 58%, а импорт – на 34% спустя 10 лет после начала конфликта.

В целом из-за полномасштабного вторжения России в Украину МВФ снизил прогноз роста ВВП в мире в 2022 году с 4,2% до 3,6%, а в следующем – с 3,8% до 3,6%.

Кроме того, Фонд увеличил ожидания инфляции в мире: в развитых странах 2022 года – с 3,9% до 5,7%, в развивающихся странах – с 5,9% до 8,7%.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядительницей МВФ Кристаллиной Георгиевой об обеспечении финансовой устойчивости Украины и подготовке восстановления государства после войны.

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