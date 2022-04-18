Зеленский обсудил с директором МВФ послевоенное восстановление Украины

Стороны обсудили обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку восстановления государства после войны.
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой.
Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения.
Стороны обсудили обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку восстановления государства после войны.
"Затронули конкретные направления возможного сотрудничества с МВФ как в ближайшее время, так и в перспективе нескольких лет. Уверен, что прогресс в наших отношениях с Фондом будет ощутим", — отметил Зеленский и поблагодарил Кристаллину Георгиевую за личную и весомую поддержку.
В свою очередь директор МВФ подчеркнула, что постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины важна для заложения основ для восстановления современной конкурентоспособной Украины.
Напомним, в МВФ ухудшили прогнозы для 143 стран из-за войны в Украине.
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