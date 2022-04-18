Зеленский сообщил, что предусматривает дополнительная помощь для беженцев от войны

Глава правительства на совещании у президента отчитался по 4 пунктам.
В воскресенье, 17 апреля, на совещании у президента Украины премьер-министр Денис Шмигаль отчитался о выполнении поручения по дополнительной социальной помощи вынужденным переселенцам в связи с войной.
Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного обращения.
Владимир Зеленский перечислил направления помощи и сообщил, что именно они предполагают.
- Каждый переселенец может получить пособие на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды, 20 апреля, в "Дії".
- Эвакуация людей из районов, охваченных боевыми действиями. Правительство развертывает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах.
- Сбор заявлений через “Дію” по поводу разрушенного или поврежденного жилья. Обязательно подавайте заявления, если потеряли квартиру, дом или они были повреждены обстрелами.
- Вовлечение переселенцев в работу. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление также можно будет подать на портале "Дія".
Напомним, правительство продлило конечный срок подачи заявления для получения помощи вынужденным переселенцам — до 30 апреля.
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