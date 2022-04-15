Как переселенцы могут получить медицинскую помощь без декларации

Как переселенцы могут получить медицинскую помощь без декларации

Норму о декларации с семейным врачом на период войны убрали.

Условия работы семейных врачей изменились во время войны, так что теперь переселенцам не нужно иметь декларацию, чтобы обратиться за медицинской помощью.

Об этом в интервью с Аллой Мазур рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что норму о декларации с семейным врачом на период войны убрали.

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"Мы на период войны убрали норму о декларации. И он (переселенец – ред.) может обратиться к семейному врачу на местах направления и получить направление", – рассказал глава Минздрава.

Напомним, в Минздраве сообщили, что в Полтавской, Тернопольской и Ровенской областях начались визиты врачей в места проживания перемещенных лиц и рассказали, какие услуги они предоставляют.

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