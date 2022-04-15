Новые правила уже введены.
В Черновицкой области сократили время комендантского часа. Теперь он продлится с 23:00 до 5:00.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Осачук в Telegram-канале.
Согласно закону, во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности. Можно передвигаться к укрытиям.
Напомним, ранее в Одессе ввели длительный комендантский час. А в Ровенской области задержали более 400 человек за нарушение комендантского часа. Отдельные нарушители комендантского часа получают повестки в армию на месте.
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