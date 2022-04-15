У Чернівецькій області скоротили час комендантської години

У Чернівецькій області скоротили час комендантської години

Нові правила вже запровадили.

У Чернівецькій області зменшили час комендантської години. Тепер вона триватиме від 23:00 до 5:00.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Осачук в Telegram-каналі.

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Згідно з законом, під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Можна пересуватись до укриттів.

Нагадаємо, раніше в Одесі запровадили тривалу комендантську годину. А у Рівненській області затримали понад 400 осіб за порушення комендантської години. Окремі порушники комендантської години отримують повістки до армії одразу на місці.

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