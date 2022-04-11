У ФСБ Росії провели чистки через провал в Україні: перші деталі

У ФСБ Росії провели чистки через провал в Україні: перші деталі

У ФСБ Росії провели чистку серед кадрів, які були відповідальними за розвідку та аналітику щодо ситуації в Україні.

У 5-й службі ФСБ Росії відбулась чистка" серед співробітників, які займалися розвідкою та аналітикою щодо України та доповідали президенту РФ Володимиру Путіну про ситуацію.

Про це заявив журналіст-розслідувач із команди Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю російському опозиційному каналу "Популярна політика".

З його слів, зокрема, колишнього керівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесіду перевели до СІЗО. Зокрема, це підтверджує той факт, що його телефон відключений вже два тижні.

Крім того, “постраждали” 150 офіцерів, які є співробітниками служби.

"Можу сказати, що значна частина з них, якщо не заарештована, то точно не працює вже у ФСБ. Чистка точно відбулася. За пару днів сподіваюся, що зможемо опублікувати щось конкретніше про долю цих людей", — додав Грозєв.

Раніше капітан першого рангу у відставці військово-морських сил США Гаррі Табах заявив, що війні з Україною Росія діє непередбачувано та нелогічно, при цьому агресор може готувати удар по Дніпру та Одесі з метою їхнього захоплення.

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