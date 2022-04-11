"Приховувати не буду": Кім розповів, що вибухнуло уночі в Миколаєві

Назву підприємства, яке атакували окупанти, Кім не назвав.

У Миколаєві в ніч проти 11 квітня російські окупанти атакували "підприємство з Катару", в яке поцілила армія РФ із ракет.

Про це вранці 11 квітня розповів голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім.

"Учора вночі бахнуло, всі про це писали. Приховувати не буду – там ракети. Російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих немає – два ангари порожніх, та охоронець постраждав від розбитого скла", – сказав він.

Кім не вказав назву цього підприємства. Він також додав, що російські військові масово відмовляються їхати на війну проти України, оскільки у Мережі дізнаються про наслідки для себе. За його словами, погоджуються воювати лише жителі далекосхідних регіонів Росії.

Нагадаємо, у Миколаєві російські окупанти розбомбили залізничний вокзал.

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