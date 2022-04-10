У Миколаєві пролунав потужний вибух - є поранений

Що саме стало причиною вибуху, ще уточнюють.
У Миколаєві ввечері 10 квітня пролунала повітряна тривога. У місті було чути потужний вибух. Була поранена одна людина.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Наразі поранений охоронець від розбитого скла після великого вибуху. Уточнюємо, спрацювало ППО або долетіло все-таки", - зазначив Кім.
Голова ОВА додав, що "пожежа лісу ліквідована", але не уточнив, чи пов'язано це якось із вибухом.
Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України знищили російський винищувач Су-34, який летів бомбардувати Миколаїв. Також за ніч українські захисники ліквідували 70 окупантів.
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