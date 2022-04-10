В Николаеве раздался мощный взрыв — есть раненный

В Николаеве раздался мощный взрыв — есть раненный

Что именно послужило причиной взрыва, еще уточняют.

В Николаеве вечером 10 апреля раздалась воздушная тревога. В городе был слышен мощный взрыв. Был ранен один человек.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем, сработало ПВО или долетело все таки…", — отметил Ким.

Глава ОВА добавил, что "пожар леса ликвидирован", но не уточнил, связано ли это как-то со взрывом.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины уничтожили российский истребитель Су-34, который летел бомбить Николаев. Также за ночь украинские защитники ликвидировали 70 оккупантов.

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