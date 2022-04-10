В Литве готовы учить украинских военных для работы с техникой НАТО

В Литве готовы учить украинских военных для работы с техникой НАТО

Командующий литовскими вооруженными силами отметил, что помощь украинской армии означает безопасность для всей Европы.

В Литве планирует в ближайшее время организовать обучение украинских военных, чтобы помочь им подготовиться к работе с западной техникой.

Об этом сообщил командующий литовской армией генерал Валдемарас Рупшис, передает издание Delfi.

“Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем обучение для украинских военных здесь в Литве… Мы готовы тренировать инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с военным оборудованием, техникой или оружием, которое есть, это те знания, необходимые для управления операциями в Украине”, — подчеркнул командующий литовской армией.

Также читайте Резников назвал оружие, которое поможет ВСУ прогнать оккупантов

Такое заявление Валдемарас Рупшис сделал после встречи с Джеймсом Чарльзом МакКонвиллом, начальником штаба армии США, находящимся с визитом в Литве.

Литовский генерал подчеркнул, что помощь украинской армии означает безопасность для всей Европы.

"Уже около двух месяцев Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы", — отметил Рупшис.

Напомним, еще до начала полномасштабного вторжения РФ Литва направила в Украину военных инструкторов, обучавших наших военных использовать ракетные системы Stinger.

Читайте также: