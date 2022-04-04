Из-за преступлений РФ в Украине Литва высылает российского посла

Правительство Литвы также закрывает представительство РФ в Клайпеде.

Министерство иностранных дел Литвы 4 апреля объявило о решении снизить уровень дипломатического представительства с Россией. Страна высылает российского дипломата.

Правительство Литвы также закрывает российское консульство в Клайпеде, учитывая всеобщую неконструктивную роль российской дипломатической службы в ее агрессии против Украины.

Об этом сообщается на сайте МИД Литвы.

Об этих решениях были сообщены представители посольства России в Вильнюсе, вызванные в МИД.

Посол Литвы в Москве в ближайшее время вернется в Литву.

"Литва, выражая полную солидарность с Украиной и народом Украины, подвергающимся беспрецедентной агрессии России, снижает уровень дипломатического представительства с Россией", — заявил министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.

Министр подчеркнул, что Литва решительно осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в разных оккупированных городах Украины, в том числе жестокие расправы в Буче и других украинских городах, которые, безусловно, будут включены в список преступлений, совершенных на территории Европы.

"Все военные преступления и преступления против человечности, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, не будут забыты", – сказал министр.

Напомним, Польша, Латвия, Литва и Эстония готовятся ввести транспортную изоляцию России и Белоруссии.

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