Еще три страны Евросоюза выдворили российских дипломатов за шпионаж

Ранее это сделали Нидерланды, Польша и Словакия.
Страны Евросоюза продолжают высылать сотрудников российских дипмиссий. Бельгия пришлет 21 дипломата РФ, Ирландия – 4, Чехия – одного.
Министр иностранных дел Бельгии Софи Уилмс заявила, что эти дипломаты были идентифицированы как причастные к шпионажу.
"Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности", — утверждается в сообщении телеканала RTBF.
В МИД Ирландии решили уволить российского посла и сообщили, что четверо служащих должны покинуть страну.
Тем временем Чехия признала одного российского дипломата личной нон решётки.
"Сегодня МИД сообщил посольству России в Праге, что один из его дипломатических сотрудников объявили персоной нон решетки и просили покинуть Чехию в течение 72 часов. Вместе с нашими союзниками мы сокращаем присутствие российской разведки в ЕС", — говорится в заявлении чешского ведомства.
Ранее правительство Нидерландов выслало 17 российских дипломатов. По данным спецслужб, на самом деле они были шпионами. Посла России в Нидерландах сегодня вызвали днем, чтобы сообщить ему о решении.
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