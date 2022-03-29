Как сопротивляться оккупантам: полезные инструкции от спецназовцев

В частности, советуют иметь алиби на время проведения сопротивления, не выбирать цели, несоразмерные с вашими возможностями, и не хвастаться своими подвигами перед знакомыми и родными.

Центр национального сопротивления разработал четкие инструкции по противодействию врагу: как обороняться в городе, как действовать, когда исчезла мобильная связь и Интернет, как сообщить о перемещении вражеской техники или незаметно и безопасно ее уничтожить, как завести и похитить российский танк.

Об этом на своем сайте сообщили спецназовцы Сил Специальных Операций ВСУ.

В Центре нацсопротивления подчеркнули, чтобы стать незаметным мстителем, которого будут бояться оккупанты, нужно знать тактику, медицину, безопасность в Интернете, о самодельном оружии и ненасильственных действиях.

Для этого спецназовцы подготовили руководство "Гражданское сопротивление на оккупированных территориях" с рекомендациями, которыми может воспользоваться каждый украинец независимо от возраста, пола и профессии, чтобы деморализовать оккупанта, уничтожать его ресурсы и вносить свой вклад в победу.

В руководстве описаны методы активного и пассивного сопротивления населения, которыми могут пользоваться даже жители временно занятых территорий территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, где оккупанты пытаются взять под контроль власть и запугивать население.

Пассивное сопротивление

"Пассивное сопротивление является самым безопасным методом борьбы для всего населения. Вашими действиями вы можете побуждать оккупантов принимать ошибочные решения, тормозить их деятельность и мотивировать своих земляков к подражанию", — отмечается в сообщении.

Например, можно:

доброжелательно указывать оккупанту неправильное направление дороги,

холодно относиться к агрессорам и коллаборантам для снижения их морального духа,

бойкотировать участие в мероприятиях оккупантов под любыми предлогами,

делать анонимные звонки и оставлять записки в почтовых ящиках с угрозами типа "за тобой скоро придут", "день расплаты уже близко".

В результате можно добиться морального давления на врага и снизить эффективность его действий, отметили спецназовцы.

Активное сопротивление

Активное сопротивление призвано нанести ущерб ресурсам и живой силе оккупантов. Это могут быть диверсии в домах, на промышленных предприятиях, выведение из строя транспорта, коммуникаций и линий электропередач.

Простые саботажи в быту могут проводить все граждане независимо от возраста или пола. При этом риск вскрытия или травмирования будет минимальным.

"Проведение систематических саботажей на оккупированных территориях деморализует оккупационную администрацию. Кроме того, ваш успех будет подбадривать и вдохновлять других граждан на борьбу. На сегодняшний день одинаково будет ценным — прокол шины на отошедшем по делам армейском грузовике оккупанта и порча партии ткани, которая должна поступить для изготовления бронежилетов войскам оккупанта", – говорится в сообщении ССО.

В пособии также дали рекомендации чиновникам, занимающим руководящие должности при администрации оккупационных властей, полицейским, медикам, учителям, начальникам складов, священникам и работникам "паспортного стола".

Спецназовцы советуют иметь алиби на время проведения сопротивления, не выбирать цели, несоразмерные с вашими возможностями, и не хвастаться своими подвигами перед знакомым и родным.

"Чем больше людей присоединяется к сопротивлению, тем скорее оккупант терпит сокрушительное поражение. Больше рекомендаций можно прочитать на сайте "Центра национального сопротивления", а руководство – скачать по ссылке", – говорится в сообщении спецназовцев.

Напомним, по состоянию на 28 марта российские оккупанты едва удерживали под своим контролем Херсон: ВСУ оказывают мощное сопротивление захватчикам.