Як чинити спротив окупантам: корисні інструкції від спецпризначенців

Зокрема, радять мати алібі на час проведення спротиву, не обирати цілі, неспіврозмірні з вашими можливостями, і не вихвалятися своїми подвигами перед знайомими та рідними.

Центр національного спротиву розробив чіткі інструкції протидії ворогу: як оборонятися в місті, як діяти, коли зник мобільний зв'язок та Інтернет, як повідомити про переміщення ворожої техніки або непомітно та безпечно її знищити, як завести та викрасти російський танк.

Про це на своєму сайті повідомили спецпризначенці Сил Спеціальних Операцій ЗСУ.

У Центрі нацспротиву наголосили, щоб стати непомітним месником, якого боятимуться окупанти, потрібно знати тактику, медицину, безпеку в Інтернеті, про саморобну зброю та ненасильницькі дії.

Для цього спецпризначенці підготували посібник "Громадянський спротив на окупованих територіях" з рекомендаціями, якими може скористатися кожен українець незалежно від віку, статі і професії, щоби деморалізувати окупанта, нищити його ресурси і робити свій внесок у перемогу.

У посібнику описані методи активного і пасивного опору населення, якими можуть користуватись навіть жителі тимчасово зайнятих територій територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей, де окупанти намагаються взяти під контроль владу і залякувати населення.

Пасивний спротив

"Пасивний спротив є найбезпечнішим методом боротьби для усього населення. Вашими діями ви можете спонукати окупантів ухвалювати помилкові рішення, гальмувати його діяльність і мотивувати своїх земляків до наслідування", – зазначається в повідомленні.

Наприклад, можна:

доброзичливо вказувати окупанту неправильний напрямок дороги,

холодно ставитися до агресорів та колаборантів для зниження їхнього морального духу,

бойкотувати участь у заходах окупантів під будь-якими приводами,

робити анонімні дзвінки та залишати записки у поштових скриньках з погрозами на кшталт "за тобою скоро прийдуть", "день розплати вже близько".

В результаті можна досягнути морального тиску на ворога та знизити ефективність його дій, зазначили спецпризначенці.

Активний спротив

Активний спротив має на меті завдати шкоди ресурсам та живій силі окупантів. Це можуть бути диверсії у будинках, на промислових підприємствах, виведення з ладу транспорту, комунікацій та ліній електропередач.

Прості саботажі в побуті можуть проводити усі громадяни незалежно від віку чи статі. При цьому ризик розкриття чи травмування для вас буде мінімальним.

"Проведення систематичних саботажів на окупованих територіях деморалізує окупаційну адміністрацію. Крім того, ваш успіх буде підбадьорювати та надихати інших громадян на боротьбу. На сьогодні однаково буде цінним – прокол шини на армійській вантажівці окупанта, що відійшов по справах, та псування партії тканини, що має надійти для виготовлення бронежилетів військам окупанта", – йдеться у повідомленні ССО.

У посібнику також дали рекомендації чиновникам, що обіймають керівні посади при адміністрації окупаційної влади, поліцейським, медикам, вчителям, начальникам складів, священникам і працівникам "паспортного столу".

Спецпризначенці радять мати алібі на час проведення спротиву, не обирати цілі неспіврозмірні з вашими можливостями, і не вихвалятися своїми подвигами перед знайомимм та ріднимм.

"Що більше людей приєднується до спротиву, то скоріше окупант зазнає нищівної поразки. Більше рекомендацій можна прочитати на сайті Центр національного спротиву, а посібник – скачати за посиланням", – йдеться у повідомленні спецпризначенців.

Нагадаємо, станом на 28 березня російські окупанти ледь утримували під своїм контролем Херсон: ЗСУ чинять потужний опір загарбникам.