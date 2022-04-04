Тероборона Василькова вместе с разведчиками захватила российскую БМД-4

БМД-4 после проверки и необходимого ремонта будет использоваться ВСУ на передовой.

Тероборона Василькова вместе с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины захватила российскую БМД-4.

Об этом сообщил командир подразделения территориальной обороны "Щит Василькова" Андрей Мельник, передает ГУР.

"Рад сообщить, что благодаря плодотворному сотрудничеству и слаженным действиям между сотрудниками ГУР МО Украины и защитниками территориальной обороны Василькова количество военной техники на балансе ВС Украины станет больше. 3 апреля мы передали БМД-4, которая после проверки и необходимого ремонта будет использоваться нашими защитниками на передовой", — отметил Мельник.

Напомним, российские оккупанты в воскресенье, 3 апреля, повторно обстреляли уже разрушенное здание и колледж в Василькове Киевской области.

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