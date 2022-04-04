Через злочини РФ в Україні Литва висилає російського посла

Уряд Литви також закриває представництво РФ у Клайпеді.
Міністерство закордонних справ Литви 4 квітня оголосило про рішення знизити рівень дипломатичного представництва з Росією. Країна висилає російьского дипломата.
Уряд Литви також закриває російське консульство у Клайпеді з огляду на загальну неконструктивну роль російської дипломатичної служби у її агресії проти України.
Про це повідомляється на сайті МЗС Литви.
Про ці рішення було повідомлено представників посольства Росії у Вільнюсі, викликаних до МЗС.
Посол Литви у Москві найближчим часом повернеться до Литви.
"Литва, висловлюючи повну солідарність з Україною та народом України, які зазнають безпрецедентної агресії Росії, знижує рівень дипломатичного представництва з Росією", - заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.
Міністр наголосив, що Литва рішуче засуджує звірства, скоєні російськими збройними силами у різних окупованих містах України, у тому числі жорстокі розправи у Бучі та інших українських містах, які, безперечно, будуть включені до списку злочинів, скоєних на території Європи.
"Всі військові злочини та злочини проти людяності, вчинені російськими збройними силами в Україні, не будуть забуті", - сказав міністр.
Нагадаємо, Польща, Латвія, Литва та Естонія готуються запровадити транспортну ізоляцію Росії та Білорусі.
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